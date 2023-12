QUARTO/ Il Consiglio comunale chiude il 2023 con il “sì” al Bilancio di previsione

QUARTO – Ultimo Consiglio Comunale dell’anno. A Quarto l’emiciclo ha appena approvato il bilancio di previsione 2024/2026. Si chiude così il 2023 per la politica locale. All’ordine del giorno anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi 2024/2026. «Quarto è uno dei primi Enti a livello nazionale ad approvare questo importante documento per la gestione del Comune e questo ci permetterà di lavorare con maggiore serenità nel presente e nel prossimo futuro. Un lavoro che come sempre sarà quotidiano e al servizio della comunità. Un grazie voglio comunque rivolgerlo all’assessore delegato, al presidente della Commissione Bilancio ai consiglieri a tutta la squadra di governo e al capo settore Bilancio», le parole del sindaco Antonio Sabino al termine della seduta.