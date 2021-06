POZZUOLI – I lavori di adeguamento sono terminati. E i battenti sono stati riaperti. A partire da questa mattina la struttura mercatale di via Fasano, a Pozzuoli, destinata alla vendita al dettaglio dei prodotti ittici e ortofrutticoli, è tornata fruibile. Gli operatori hanno lasciato l’area parcheggio del mercato ittico all’ingrosso, dove si erano trasferiti temporaneamente, ed hanno ripreso possesso dei loro box. Tra l’area ittica e quella ortofrutticola, la struttura ospita in totale 65 attività.

IL DISSEQUESTRO – Risale a circa un anno fa il dissequestro totale del mercato al dettaglio di via Fasano. Il provvedimento ha consentito di attivare tutte le procedure per realizzare i lavori di adeguamento e riconsegnare la struttura alla città. L’area mercatale di via Fasano fu posta sotto sequestro quattro anni fa: secondo gli inquirenti la ditta esecutrice dei lavori avrebbe operato fraudolentemente in danno del Comune, utilizzando materiali ed eseguendo lavorazioni difformi da quelle previste nel progetto approvato.