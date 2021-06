BACOLI – Dopo la nomina a vicesindaco di Marianna Illiano, la giunta comunale di Bacoli ha un nuovo assessore. Si tratta di Isaia Guardascione, funzionario della Polizia di Stato, già Vice Questore Aggiunto presso la Questura di Napoli. Un profilo istituzionale che ha servito l’Italia in giro per il mondo, come responsabile dell’intelligence criminale nonché per operazioni di peacekeeping, operando presso l’Ambasciata Italiana a Mosca, a Malta, in Albania, come responsabile per la lotta al narcotraffico, oltre ad aver ricoperto il ruolo di direzione della squadra investigativa internazionale in Kosovo, Serbia, Croazia, anche come riferimento di organizzazioni internazionali come NATO e ONU. Rientrato in Italia, ha assunto l’incarico di responsabile della squadra investigativa del Commissariato di Fuorigrotta. È stato anche supervisore delle delegazioni internazionale durante le Universiade 2019 e delle iniziative sportive allo Stadio San Paolo.

IL PROFILO – Isaia Guardascione, laureato in Scienze Giuridiche, è Cavaliere ed Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, con numerosi riconoscimenti internazionali. Un cittadino di Bacoli, rappresentante delle forze dell’ordine, a riposo ed a disposizione del Ministero dell’Interno. A lui vanno le deleghe a Commercio e Attività Produttive, Demanio e Patrimonio, Protezione Civile, Polizia Municipale, Avvocatura e Sport. Queste le sue dichiarazioni: «Sono onorato della chiamata del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione e sono contento di aver accettato l’incarico. Spero che con l’esperienza maturata in giro per il mondo possa dare apporto positivo alla città di Bacoli. Una comunità che merita maggiore attenzione e controllo del territorio».

IL COMMENTO DEL SINDACO – Questa la soddisfazione del sindaco Josi Gerardo Della Ragionedopo la nomina:«Un profilo istituzionale altissimo, che arricchisce di ulteriore spessore la Giunta Comunale di Bacoli. Un professionista esemplare, un bacolese, con un curriculum di caratura rilevante e di respiro internazionale, che rafforza i nostri convincimenti verso un necessario ripristino della legalità sul nostro territorio. Abbiamo ancora tantissimo da fare e insieme a Isaia Guardascione lo faremo ancora meglio. Tanti auguri ad Isaia. Al lavoro, per Bacoli. Un passo alla volta». Il sindaco mantiene soltanto la delega al Centro Ittico Campano S.p.A. in liquidazione; il vicesindaco Marianna Illiano si occuperà di finanziamenti europei e grandi progetti; l’assessore Mariano Scotto di Vetta si occuperà anche di decoro urbano, turismo; l’assessore Lucia Basciano si occuperà anche di attuazione del programma e l’assessore Rosaria Di Meo si occuperà anche di politiche del lavoro e formazione.