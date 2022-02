POZZUOLI – Doppio assalto armato ai danni dei distributori di benzina Baiano, in via Campiglione e via Provinciale Pianura. Il primo colpo ha visto in azione due uomini armati e incappucciati che in sella a uno scooter nero hanno raggiunto l’area di servizio che sorge lungo la strada che collega via Campana con via Masullo, all’ingresso del tunnel Montecorvara. Con chiaro accento puteolano, dopo aver minacciato i presenti, i rapinatori hanno portato via un bottino di circa 500 euro.

IL SECONDO COLPO – Dieci minuti dopo un altro distributore, che fa sempre capo a Baiano, è stato assaltato in via Provinciale Pianura, nei pressi del Centro Commerciale “Le Campane”. In questa occasione ad agire è stato un solo rapinatore che dopo aver minacciato con una pistola l’addetto alle colonnine di carburante ha portato via circa 800 euro. Al vaglio dei carabinieri, per entrambi i colpi che sono avvenuti nella serata di mercoledì, ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza.