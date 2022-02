POZZUOLI – E’ nato a Pozzuoli il “Cannolo Campano”, nuovo ed esclusivo dolce realizzato dalla pasticceria e caffetteria “Dolce Momento” di Arco Felice. L’idea e la produzione sono state messe in campo da Raffaele Cardillo, che nel video che troverete in fondo a questo articolo illustra e spiega la nascita e la realizzazione del particolare cannolo che sta già spopolando: centinaia, infatti, sono le richieste che stanno giungendo alla nota caffetteria di via Campi Flegrei.

L’IDEATORE – «La nostra idea nasce dall’esigenza di valorizzare i prodotti della nostra amata Campania. Per noi è importante rispettare l’ambiente, perciò, abbiamo optato per l’acquisto di prodotti a chilometro zero. -spiega Raffaele Cardillo- Il nostro lavoro ha uno stretto legame con la natura e la terra. Lavoriamo con maestria le materie prime: uova, farina, zucchero, burro e ricotta diventano arte nelle nostre mani. Siamo maestri pasticceri e ci impegniamo ogni giorno a proporvi prodotti freschi e genuini di altissima qualità. Oggi vi presentiamo un’idea nata dalla rivisitazione del cannolo: il Cannolo campano è fatto da una cialda croccante e friabile al profumo di cannella e sentore di limone sfusato d’Amalfi. Al suo interno poi troviamo una crema di ricotta Campana liscia e lucida di latte fresco, accompagnata da una goccia di cioccolato fondente in purezza che conferisce un gusto piacevole ed elegante.»