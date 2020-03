POZZUOLI – Rapina questa mattina ai danni della tabaccheria “Avolio” di Licola Borgo, in via dei Platani. Poco dopo le 7.30 due uomini armati e con i volti travisati hanno fatto irruzione nel locale e sotto la minaccia delle pistole hanno costretto i titolari a consegnare loro sigarette e soldi. Una volta arraffato il bottino sono poi scappati a bordo di un’auto in direzione Varcaturo. I rapinatori hanno approfittato anche della chiusura di tutti i negozi del borgo e dell’assenza della consueta folla che caratterizza il piccolo polo commerciale.

LA PAURA – Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Licola che hanno raccolto le testimonianze delle due persone che al momento della rapina si trovavano dietro al banco della tabaccheria. Forte è stata la paura da parte delle vittime, che in questi giorni si ritrovano a lavorare in condizioni difficili per garantire i servizi minimi a una esigua utenza.