POZZUOLI – Quattro furti negli ultimi dieci giorni ai danni del ristorante “White Chill Out” di Arco Felice. I ladri, in tutte le occasioni, hanno portato via crostacei vivi prelevati dalla vasca e bottiglie di vino. Le scene sono state riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che hanno immortalato le sequenze dei furti. Dai frame si vedono uomini incappucciati scavalcare ed entrare nel locale attraverso uno spazio tra il tetto e una vetrata. In un’occasione, per portare via il bottino , è stato utilizzato un borsone, in un’altra invece un sacco di stoffa. Dopo i furti, avvenuti nel cuore della notte tra le 3 e le 5 del mattino i ladri si sono dileguati a piedi lungo via Miliscola.

1 di 5