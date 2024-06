POZZUOLI/ Pulizia delle spiagge e sensibilizzazione nelle periferie: De Vizia in azione su tutto il territorio – LE FOTO

POZZUOLI – Non solo rimozione rifiuti e pulizia del territorio. De Vizia Transfer allarga la propria attività a Pozzuoli mediante l’avvio di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole. L’ultimo appuntamento in questa direzione è andato in scena proprio a Licola mare dove gli operatori hanno incontrato i piccoli studenti delle elementari nell’ambito del progetto “Al ricerca di un..” insieme alle suore del territorio. Cambiamento, Vita, Progetto e Destinazione sono stati gli slogan che hanno accompagnato il mantra dell’iniziativa.

LA PULIZIA – Contestualmente l’azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata per conto del comune di Pozzuoli insieme al partner Trincone ha condotto un’attività di pulizia sugli arenili liberi di Licola mare, via Napoli e Monachelle, mediante l’utilizzo di uomini, mezzi e attrezzature.

LE FOTO