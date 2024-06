Emergenza idrica a Pozzuoli, il sindaco bandisce gli sprechi

POZZUOLI – Emergenza idrica a Pozzuoli, arriva l’ordinanza di limitazione d’uso di acqua potabile a firma del sindaco Luigi Manzoni. A partire da ora e durante l’intera stagione estiva l’acqua andrà centellinata. Sono banditi gli sprechi. Il Ciclo Integrato delle Acque ha infatti manifestato la necessità, in considerazione della carenza idrica manifestatasi sul territorio, di contenere il forte incremento dei consumi idrici. Da qui il provvedimento del primo cittadino che ordina in via cautelativa e fino alla data del 30 settembre 2024, ovvero fino a nuova disposizione, “il divieto di utilizzare acqua potabile per usi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici e, più esattamente, il divieto di utilizzare acqua potabile per l’innaffiamento di prati, giardini e aree agricole, nonché per il lavaggio di autoveicoli e per ogni altro uso diverso da quello igienico-sanitario e domestico, compreso quello diretto al riempimento di piscine“. La carenza d’acqua, durante la stagione estiva, dipende infatti anche dall’elevato consumo, spesso improprio ed indiscriminato, da parte degli utenti, i quali con un eccessivo e continuo prelievo per uso diverso da quello potabile non consentono l’accumulo di una quantità di acqua nei serbatoi principali sufficiente a garantire il rifornimento alle varie zone della città, soprattutto a quelle più critiche.