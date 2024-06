POZZUOLI – È stata riaperta al transito via Vecchia San Gennaro, a Pozzuoli. Lo annuncia il sindaco della città Luigi Manzoni. La strada era stata chiusa per ragioni di sicurezza e a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito dello sciame sismico del 20 maggio. «Continuiamo senza sosta a lavorare per la nostra splendida città e soprattutto per la sicurezza di tutti voi», le parole del primo cittadino.