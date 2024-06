BACOLI/ Della Ragione sindaco bis, domenica la proclamazione in piazza

BACOLI – È stata messa in calendario per domenica sera la cerimonia di proclamazione che darà il via al secondo mandato di Josi Gerardo Della Ragione nella città di Bacoli. L’evento si terrà in piazza Marconi alle 19:30. «Ci vediamo lì e sarà un’emozione incredibile. Siamo pronti per iniziare un nuovo corso. Sempre più bello e intenso per amore di Bacoli», dichiara Della Ragione, che invita i cittadini a partecipare all’iniziativa. Il neo sindaco si è presentato alla scorsa competizione elettorale con una coalizione composta da quattro forze politiche: lo storico movimento FreeBacoli, il Partito Democratico e le civiche Città Flegrea e Unità. Con oltre il 56% delle preferenze, Josi Della Ragione ha battuto lo sfidante Ermanno Schiano, leader del centrodestra, che siederà tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale.