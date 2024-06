POZZUOLI/ Prove di evacuazione dell’RSA al Rione Toiano: coinvolti 36 pazienti

POZZUOLI – Nel corso della settimana si è svolta la seconda esercitazione finalizzata a testare il piano speditivo di emergenza per l’area dei Campi Flegrei interessata dal bradisismo. Il programma esercitativo è iniziato con la comunicazione da parte dell’Osservatorio Vesuviano, alle 14:30 di martedì, di un ipotetico sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei con magnitudo massima di 4.4. Importante il test effettuato dall’ASL Napoli 2 Nord per l’evacuazione dell’RSA di Toiano, a Pozzuoli. Lo scenario simulato ha previsto l’evacuazione della struttura in seguito a un ordine di evacuazione, con la presenza di figuranti che hanno simulato pazienti con diverse patologie. L’esercitazione ha avuto i seguenti obiettivi: valutare la capacità di attivazione del Piano di emergenza della RSA Toiano; verificare la coordinazione tra la RSA, l’Unità di Crisi ASL Napoli 2 Nord e la Centrale Operativa 118 Napoli Ovest; testare le procedure di evacuazione dei pazienti, con particolare attenzione a quelli non deambulanti; simulare l’intervento dei soccorsi sanitari in caso di crollo di un edificio. L’esercitazione si è svolta con successo, con il coinvolgimento di 36 pazienti, 16 figuranti, 20 operatori della RSA e diverse squadre di soccorso. I pazienti sono stati evacuati in sicurezza presso una tensostruttura allestita nei pressi della Centrale Operativa 118 Napoli Ovest, mentre due figuranti che simulavano le vittime di un crollo di edificio sono state soccorse da un’ambulanza e da un’auto altamente specializzata utilizzata per il soccorso tecnico-sanitario in caso di emergenza (UOM ERT MIKE 1).