A Quarto la raccolta differenziata premia i cittadini virtuosi

QUARTO – È stato approvato ieri, in Consiglio comunale, il regolamento per il riconoscimento di premialità per il conferimento dei rifiuti differenziati presso il centro di raccolta comunale e le mini isole ecologiche. L’approvazione del regolamento punta ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata mediante un premio destinato a tutti i cittadini che conferiscono plastica, carta, vetro, nelle isole ecologiche che sono installate sul nostro territorio. «Il bonus ricevuto potrà essere utilizzato per pagare meno sulla bolletta della Tari. Un grazie per l’impegno va all’assessore all’Ambiente Filippo Celano, al presidente della Commissione Ambiente Davide Secone e i componenti di maggioranza, Giovanni Cecere, Nunzio Felaco, Imma Carandente Tartaglia. Anche così andiamo a formare cittadini consapevoli e responsabili e a migliorare la qualità di vita della nostra città», le parole del sindaco di Quarto, Antonio Sabino.