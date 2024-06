SOS GATTI/ Queste due gattine cercano casa

POZZUOLI – Trovare casa a queste bellissime micine sembra un’impresa impossibile. Nonostante siano entrambe piccole e particolari nessuno ha mai chiesto di loro, forse è perché non hanno il pelo bianco e gli occhi blu? Non vengono da alcuna cucciolata pregiata, sono due semplici randagine che abbiamo raccolto invece che lasciare al loro destino, e ora?

Quale destino le aspetta? Il tempo stringe, quando cresceranno nessuno le vorrà più! Vi chiediamo infinitamente di aiutarci a condividere il più possibile, meritano una casa anche queste due meraviglie!! Liv gattina bianca e nera; Sole gattina grigia. Verranno affidate dopo iter pre-affido Si trovano a Napoli ma vi raggiungono anche al centro e nord Italia con staffetta.

Per info Enza whatsapp 339 650 6432 – Meri 331 479 274

Delegata OIPA Napoli e Provincia