POZZUOLI/ Protesta davanti all’Accademia Aeronautica: «Summit a porte chiuse, parlate in faccia»

POZZUOLI – Da pochi minuti è iniziato il vertice all’Accademia Aeronautica tra i sindaci flegrei e i ministri Musumeci e Sangiuliano per discutere del rischio sismico. E al contempo alcuni manifestanti hanno promosso un sit in all’esterno dell’istituto militare di Pozzuoli. In prima linea il Gruppo Movimento 7 novembre nato a Bagnoli e composto da disoccupati che lottano anche per la bonifica del litorale. Insieme a loro ci sono decine di puteolani, che contestano il mancato coinvolgimento alla riunione. «Summit a porte chiuse, metteteci la faccia e venite a parlare in piazza», recita uno striscione. Sul posto la polizia in assetto antisommossa che tiene lontani i dimostranti.