POZZUOLI/ Bradisismo, il ministro: «In 60 giorni faremo ciò che non è stato fatto in 60 anni» – LE FOTO

POZZUOLI – Terminata la riunione tecnico-operativa tra i ministri Nello Musumeci e Gennaro Sangiuliano e i sindaci dei Comuni flegrei, l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli ha ospitato un incontro con la stampa. Presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Napoli, Claudio Palomba; il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi e il vice-presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Al centro del dibattito il fenomeno del bradisismo, il piano di emergenza e il decreto Campi Flegrei che è stato pubblicato proprio oggi in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo del Governo è lavorare al meglio per affrontare le emergenze, ma al tempo stesso passare a una seria prevenzione. Si sta lavorando infatti per ridefinire – sulla base dei vari epicentri degli sciami sismici registrati negli ultimi mesi – il perimetro per un Piano di Protezione Civile legato esclusivamente al bradisismo. Un fenomeno con rischio diverso da quello sismico. È quanto afferma il ministro Nello Musumeci, con delega alla Protezione Civile, che durante l’incontro con i giornalisti ha dichiarato: «Speriamo di fare in 60 giorni ciò che non è stato fatto in 60 anni».