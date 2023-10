POZZUOLI/ Bradisismo, in corso il vertice tra i sindaci flegrei e i ministri Musumeci e Sangiuliano

POZZUOLI – È in corso in questi minuti il vertice all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli tra i ministri Nello Musumeci (Protezione Civile e Politiche del Mare) e Gennaro Sangiuliano (Cultura) e i sindaci dei Campi Flegrei. La riunione tecnico-operativa ha come oggetto il fenomeno del bradisismo. Da mesi ormai gli sciami sismici non danno tregua al territorio. Presenti all’incontro anche il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il sindaco del capoluogo campano Gaetano Manfredi; il primo cittadino di Giugliano Nicola Pirozzi; il vescovo della Diocesi di Pozzuoli don Carlo Villano e il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola.