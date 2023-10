Bradisismo, da oggi in vigore il Decreto Legge Campi Flegrei

POZZUOLI – Il decreto legge Campi Flegrei, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, è stato emanato dal Presidente della Repubblica e ieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Oggi l’entrata in vigore del provvedimento. Il testo contiene misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismo nell’area dei Campi Flegrei. Con il decreto, infatti, viene introdotta la possibilità di adottare un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, che dovrà essere approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell’economia, d’intesa con il Presidente della Regione Campania e sentiti la Città Metropolitana di Napoli e i Sindaci dei Comuni interessati. Il piano si divide in 4 parti: uno studio di microzonazione sismica; un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata; un’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia pubblica e un primo piano di misure per la mitigazione; un programma d’implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture. Sulla base dei dati di sollevamento bradisismico e della sismicità dell’area, il Dipartimento della protezione civile provvederà a una prima delimitazione urgente della zona di intervento.

IL PIANO DI EMERGENZA – Si prevede, entro 60 giorni, la definizione del piano di emergenza per il territorio interessato dal fenomeno bradisismico, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e che contiene le procedure da adottare in caso di aggravamento del fenomeno in atto. Vengono inoltre introdotte misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporti e di altri servizi essenziali.