Pozzuoli è il comune con il maggior numero di incidenti e feriti della provincia di Napoli

POZZUOLI – Pozzuoli risulta il comune della Città Metropolitana, escluso Napoli, con il maggior numero di incidenti e feriti. Nel corso del 2022 sono stati contati 232 sinistri. E sono 341 coloro che hanno riportato lesioni o traumi. Giugliano, invece, ‘conquista’ la maglia nera per il maggior numero di morti sulle strade: 10 vittime nel 2022. È quanto emerge dagli ultimi dati ACI-Istat sull’incidentalità stradale. Lo scorso anno, in Campania, sono stati registrati 9.821 sinistri in cui 228 persone hanno perso la vita ed altre 14.002 hanno riportato lesioni più o meno gravi. I dati nella nostra regione destano preoccupazione: in aumento sia gli incidenti (+9%) che le loro conseguenze (+6,5% decessi e + 9,1% feriti). A peggiorare il quadro è il confronto con il 2019, da cui emerge una contrazione dei sinistri (-2,4%) e dei feriti (-7,1%), ma non dei morti il cui andamento risulta addirittura in controtendenza (+2,2%) anche rispetto al dato nazionale (-0,4%).

I DATI DELLA CITTA’ METROPOLITANA – Nella provincia di Napoli, lo scorso anno, si sono verificati 5.113 incidenti (+8,8% rispetto al 2021) con 98 morti (+10,1%) e 6.945 feriti (+8,3%). Il fenomeno è maggiormente concentrato nei centri abitati: ben l’84,1% degli incidenti, infatti, avviene nelle città, ma le arterie extraurbane sono quelle dove si registra il tasso di mortalità più elevato: 6 decessi ogni 100 incidenti. Napoli con 23 casi accertati è la terza provincia d’Italia per pedoni deceduti, preceduta soltanto da Roma (56) e Milano (24). Gli scontri frontali-laterali costituiscono la maggior parte delle collisioni tra veicoli (43,4% del totale).

I NUMERI IN CAMPANIA – Sebbene i numeri risultino in aumento, rispettivamente del 9% per i sinistri, del 6,5% per i decessi e del 9,1% per i feriti, i dati dell’incidentalità stradale in Campania risultano comunque in linea con l’andamento nazionale dove si rilevano +9,2% incidenti, +9,9% morti e +9,2% infortunati. Dal dossier di ACI-Istat risulta che è Caserta la provincia più “virtuosa” dove nell’arco di un anno la mortalità su strada è diminuita dell’11,3%. Male, invece, Benevento (+20%) e Salerno (+16%) che fanno registrare gli incrementi più elevati. Il 28,9% dei morti ed il 40,7% dei feriti hanno meno di 30 anni. Sulle strade campane sono stati coinvolti in incidenti 337 velocipedi (con ben 7 morti e 319 feriti) e 32 monopattini elettrici (1 decesso e 28 lesionati). Giugno è il mese con il maggior numero di incidenti (1.010) e feriti (1.405), mentre agosto e dicembre condividono il tragico primato dei decessi (26). Il costo sociale dell’incidentalità nella nostra regione è di 1 miliardo e 168 milioni di euro annui, pari a 209 euro per abitante.