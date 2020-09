POZZUOLI – La dirigente scolastica della scuola media “Giacinto Diano” di Pozzuoli, Valeria del Vasto, ha reso noto di essere stata positiva nei giorni scorsi al Covid19, confermando le voci che da diversi giorni circolavano in città «E’ da precisare che in tutto questo tempo la sottoscritta è sempre rimasta in uno stato di asintomaticità» ha fatto sapere la preside che aveva scoperto la positività (con carica virale bassa) durante i test sierologici effettuati su tutto il personale scolastico. Scoperta che aveva fatto scattare la sanificazione dell’istituto scolastico rimasto chiuso per alcuni giorni. Successivamente la Del Vaglio è stata sottoposta ad ulteriori due tamponi (in data 14 e 17 settembre) che hanno dato entrambi esito negativo.