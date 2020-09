POZZUOLI – «Gentile redazione, secondo voi è normale non ricevere una telefonata dall’Asl dopo 10 giorni di isolamento domiciliare? Sono stato a contatto con una persona che aveva il covid. Ora chiedo aiuto a voi (se potete) perché ogni santo giorno provo a chiamare ma niente nessuno ti risponde. Sono 10 giorni che non esco, 10 giorni che non vado a lavoro (a momenti lo perdo pure). Sono 10 giorni che aspetto pure un tampone. Se potete darmi una mano vi ringrazio.» (Vincy De Simone)