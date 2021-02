POZZUOLI – Giornata da bollino rosso per Pozzuoli e l’intera area flegrea prese d’assalto per trascorrere una bella giornata di sole. Da questa mattina numerosi ingorghi e code di sono registrati in direzione centro storico, porto, via Napoli e verso la costa di Lucrino, Miseno e Miliscola. Un caos lungo le strade a cui hanno “contribuito” due incidenti stradali, uno dei quali all’uscita della Variante Anasa presso lo svincolo Pozzuoli.