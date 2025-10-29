POZZUOLI/ Posticipati i pagamenti dei canoni degli alloggi popolari

POZZUOLI – Al fine di consentire agli uffici comunali competenti di completare le operazioni di adeguamento e garantire la necessaria assistenza agli utenti, l’Amministrazione Comunale di Pozzuoli ha disposto il posticipo della scadenza dei pagamenti dei canoni patrimoniali relativi agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) e ai locali commerciali comunali. Il termine, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2025, è differito al 30 novembre 2025, senza applicazione di maggiorazioni o interessi.