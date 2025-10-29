SOS dall’Ucraina: 30 bambini cercano 30 famiglie nei Campi Flegrei e nella provincia di Napoli

POZZUOLI – “Trenta famiglie per 30 bambini: apri la tua casa, apri il tuo cuore”. Recita così lo slogan di PUER, associazione che da decenni porta in Italia bambini provenienti dai paesi in guerra. In vista del Natale PUER ha lanciato un nuovo progetto di accoglienza per i piccoli provenienti dall’Ucraina, in particolare da città e regioni sotto attacco russo. Si tratta di bambini di età compresa tra 6 e 16 anni, che cercano famiglia a Pozzuoli, nei Campi Flegrei e in tutta la provincia di Napoli pronte ad ospitarli per regalare loro un Natale sereno, lontano dai bombardamenti. Il progetto partirà il 15 dicembre e terminerà il 18 gennaio 2026.

L’APPELLO – “In un tempo difficile, un gesto d’amore può cambiare la vita. Accogliere un bambino significa offrirgli un rifugio sicuro, ma anche donargli sorrisi, giochi e momenti di serenità che resteranno per sempre nel suo cuore. Dall’Ucraina ci chiedono di aiuto per poter accogliere più bambini e allontanarli per un periodo dalla guerra. Aiutateci” è l’appello lanciato da PUER alle famiglie italiane.

I CONTATTI – Per contattare l’associazione basta chiamare il numero: 06/36001447 oppure scrivere a [email protected]