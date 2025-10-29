CALCIO/ Capuano-gol: la Puteolana ingrana la terza vittoria in campionato

POZZUOLI – La Puteolana inizia con il piede giusto il tour de force che l’attende per il prossimo mese, vincendo la seconda partita in tre giorni. Tre come le vittorie di fila in campionato (quattro contando la coppa), che avvicinano i diavoli ai playoff di Eccellenza, che distano ora un solo punto, tenendo però conto della bagarre di 7 squadre in 3 punti dalla terza alla nona posizione. A farne le spese questa volta è il Quarto, in una partita difficile e nella quale serviva sacrificio. Basta un gol di Capuano nel primo tempo, match winner esattamente come successo contro il Real Grazzanise alla seconda giornata.

LA PARTITA – Mister Correale conferma il 3-5-2, ma si affida subito ai due nuovi innesti Battaglia in difesa e Rodriguez come terminale offensivo. Il match è combattuto e ricco di duelli in ogni zona del campo già dall’inizio. In uno di questi, un rimpallo giova a Guarracino al 2′, che può calciare dal limite dell’area in posizione centrale, trovando però attento Cabriglia. Al 13′ Battaglia prova a bagnare il suo nuovo esordio con la specialità della casa, ma il suo colpo di testa da corner finisce al lato. Il Quarto ci prova soprattutto con le imbucate per Guarracino: l’attaccante raccoglie al 25′ un lancio di D’Ascia e prova a sorprendere Cabriglia sul primo palo, ma l’estremo difensore è ancora pronto. Dall’altro lato, se è Battaglia ad attirare le attenzioni sulle palle da fermo, è invece Capuano a colpire a sorpresa: al 31′ Auriemma pennella un pallone velenoso in mischia, trovando il guizzo del centrocampista in mischia per l’1-0 granata. Dopo il vantaggio, la Puteolana sa anche soffrire e assorbe la sfuriata degli ospiti, con il copione ripetuto della parata di Cabriglia su Guarracino al 42′. Nella ripresa, il Quarto non riesce a dar seguito al momento di massima pressione vissuto a fine primo tempo e si espone a qualche contropiede: al 65′ il neo entrato Guidone si presenta a tu per tu con Alaia dopo una verticalizzazione di Auriemma, ma non riesce a batterlo. Al 79′ l’attaccante granata ha una nuova chance, questa volta su suggerimento di Minicone, ma, da posizione stavolta più defilata, trova Alaia a chiudere il primo palo. Gli ospiti provano il forcing finale facendo spiovere molti palloni in area, ma la difesa della Puteolana è attenta e non concede nulla, portando a casa 3 punti preziosi.

PUTEOLANA 1902 – QUARTO 2012 1-0

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Battaglia, Riccio, Gargiulo, De Rosa, Avolio (76′ Palladino), Grieco (92′ Pissinis), Capuano, Auriemma (67′ Mirante), Mancini (72′ Minicone), Rodriguez (63′ Guidone). A disposizione: Napolitano, Rasulo, Giuliani, La Pietra. All. Correale.

QUARTO 2012: Alaia, Carannante, Tipaldi (46′ Dommarco), Visconti (76′ Franzese), D’Ascia, Armeno, Palumbo, Di Gennaro, Guarracino, Oliva (63′ Frasca), Cecere (46′ Gucci). A disposizione: Poerio, Zito, Vanacore, Chirichella, Musella. All. Palumbo.

MARCATORE: 31′ Capuano.

ARBITRO: Massimo Pio D’Alterio di Nola. Assistenti: Giovanni Frisulli (Ercolano) e Mario Trezza (Salerno).

NOTE: Ammoniti Avolio, Gargiulo (P), Carannante, Armeno, Palumbo, all. Palumbo R. (Q). Corner: 3-4. Recupero 1′ 1°T, 5′ 2°T.