POZZUOLI/ Moduli scolastici in ritardo di un anno: Paolo Tozzi fa propaganda sul lavoro altrui

POZZUOLI – Una foto di gruppo per prendersi i meriti di un qualcosa che non gli appartiene. Così Paolo Tozzi, consigliere di Europa Verde, ha fatto suo il lavoro portato avanti per un anno dall’assessore all’istruzione Vittorio Festa. “La Commissione Consiliare Permanente Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici del Comune di Pozzuoli in sopralluogo ai nuovi moduli scolastici di Via Carlo Alberto della Chiesa. Ottimo risultato struttura bellissima. L’amministrazione è presente” ha scritto il camaleontico Tozzi, recordman di cambi di casacca e di coalizioni. La foto postata lo rietrae con addetti ai lavori e non all’interno della scuola realizzata attraverso moduli prefabbricati in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, i cui lavori sarebbero dovuti terminare giusto un anno fa come annunciato dall’assessore all’istruzione che da tempo lavora al progetto. Ritardi – c’è da sottolineare – che non sono imputabili a Festa bensì al governo centrale. Tozzi, però, questa mattina ha deciso di mettere il cappello su un qualcosa che non gli appartiene.