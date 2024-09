POZZUOLI/ Pochi cittadini, molti addetti ai lavori: la città non ha risposto, flop per l’evento sul bradisismo

POZZUOLI – Basterebbe contare le divise, riconoscere i presenti e distinguere consiglieri comunali, qualche assessore, dirigenti del comune, rappresentanti delle forze dell’ordine, protezione civile e addetti ai lavori dai “normali” cittadini per comprendere come l’evento andato in scena ieri alla sede della Protezione Civile di Monterusciello sia stato un flop. Ancora una volta gli appelli e i messaggi inviati su WhatsApp alla popolazione in stile “invito serata in discoteca con omaggio donna” da parte del sindaco Gigi Manzoni non hanno sortito gli effetti sperati.

ATTIMI DI TENSIONE – Sono pochissimi i cittadini che hanno risposto “presente” all’incontro organizzato dal comune di Pozzuoli per discutere delle imminenti esercitazioni sul rischio vulcanico, programmate dal 9 al 12 ottobre. Dalla prima alla penultima fila la schiera di addetti ai lavori era folta. L’argomento non ha tirato con la popolazione che attende risposte concrete mentre in città si registrano ancora centinaia di persone sfollate e case sgomberate dallo scorso fine maggio. Durante la serata si è registrato qualche attimo di tensione con un cittadino ma la situazione è prontamente rientrata. Erano presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, al Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania Italo Giulivo, al Direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, al Vice prefetto di Napoli Simonetta Calcaterra e al Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze del DPC Luigi D’Angelo.