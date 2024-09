Pozzuoli apre le porte all’inclusione con BaskIn e la boccia inclusiva

POZZUOLI – E.I.S.I. ( Ente Italiana Sport Inclusivi) Campania è orgogliosa di annunciare che sabato 28 settembre, a Pozzuoli, sul lungomare di Via Napoli dalle 15.30, ci sarà un evento unico, organizzato in collaborazione con il Comune di Pozzuoli, con l’assessore politiche sociali, Fabiana Riccobene, e con il Delegato E.I.S.I. Campania, Vittorio Scotto di Carlo, che daranno la possibilità di conoscere il BaskIn e la boccia inclusiva.

IL PROGETTO – ASD Baskinsieme ed E.I.S.I. Campania hanno infatti avuto, dal Comune di Pozzuoli, uno spazio all’aperto per mostrare gli sport che l’Ente Italiano Sport Inclusivi sta promuovendo: si tratta del Baskin (Basket Inclusivo), che permette di far giocare insieme, nella stessa squadra, ragazzi con diverse abilità e normodotati, uomini e donne, uniti per un unico obiettivo: vincere. Si potrà assistere inoltre, ad una dimostrazione di boccia inclusiva, che si sta espandendo sempre di più anche al Sud Italia e che, per la prima volta nella città flegrea, farà capolino. Sono invitate tutte le scuole, le cooperative e tutte le persone curiose di scoprire questi sport meravigliosi disegnati per tutti. Inoltre saranno protagonisti alcuni alunni dell’istituto Giovanni Falcone di Pozzuoli – scuola capofila, in quanto nel territorio flegreo promuove e progetta sport Inclusivi.

L’INCLUSIONE – “Pozzuoli si apre all’inclusione – dice orgoglioso il Delegato E.I.S.I. Campania, Vittorio Scotto di Carlo -. Ci saranno gli atleti di ASD Baskinsieme Napoli e Ischia Baskin, questi ultimi protagonisti alle ultime finali nazionali di Baskin, che delizieranno gli spettatori facendo vedere come uno sport possa accogliere al suo interno tutte le unicità umane, con divertimento, entusiasmo ed una sana competizione. Siete tutti invitati”