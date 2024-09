BACOLI/ Al via l’anno scolastico all’asilo nido intitolato alla memoria di Giancarlo Siani. Josi: «È un orgoglio»

BACOLI – Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25 del primo asilo nido comunale, gratuito per le famiglie, presente sul territorio di Bacoli, affidato a margine di un bando con evidenza pubblica alla Cooperativa Sociale “Amira” e a “I.FL.HAN srl”. La struttura, intitolata alla memoria di Giancarlo Siani, giornalista partenopeo vittima della Camorra, accoglierà per questo nuovo anno scolastico 40 bambini, raddoppiando di fatto il numero di utenti a cui il servizio è destinato. Hanno presenziato all’evento il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, il Vice-sindaco Mauro Cucco, la Consigliera Carmelina Anzalone ed il presidente di Amira Manuela Capozzi.

L’ASILO – “È un orgoglio essere riusciti ad assicurare alle famiglie del territorio, per il secondo anno consecutivo, l’asilo nido comunale gratuito per 40 famiglie di Bacoli. Il doppio rispetto allo scorso anno. Così come ci inorgoglisce poter avere a Bacoli il primo asilo nido comunale intitolato alla memoria di Giancarlo Siani, simbolo di legalità e di coraggio. Vittima di camorra. Siamo contenti dell’ottimo servizio offerto alla comunità, in sinergia con la cooperativa AMIRA”, è quanto dichiarato dal Sindaco Josi Della Ragione. “Grazie all’importante sinergia instaurata con l’amministrazione comunale e con il Sindaco, riusciamo quest’anno a raddoppiare i bambini a cui è destinato gratuitamente l’asilo nido, offrendo, di conseguenza, un servizio fondamentale, considerata la natura dello stesso, ad un numero superiore di famiglie. Un traguardo importante che ci ripaga del lavoro qualificato ed incessante che le nostre operatrici ed i nostri operatori hanno svolto lo scorso anno”, ha dichiarato Manuela Capozzi, Presidente di Amira.