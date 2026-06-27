POZZUOLI/ Pistola modificata in casa per sparare proiettili veri: 35enne arrestato a Licola

POZZUOLI – Aveva modificato una revolver calibro 8 a salve per sparare proiettili veri. Questo l’escamotage trovato da Salvatore Magri, 35 anni, già finito in manette quattro mesi fa per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Licola durante un’ampia attività di controllo del territorio messa in campo dalla Compagnia di Pozzuoli. Magri è stato prima trovato con un coltello di otto centimetri che nascondeva nei pantaloni. In casa, poi, i militari hanno trovato la pistola. Dopo le formalità di rito è stato arrestato con l’accusa di porto di armi abusivo e detenzione di munizioni.