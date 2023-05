POZZUOLI/ Pioggia di successi per le allieve della “Maga Dance” di Monterusciello – I NOMI

POZZUOLI – Nuovi successi per le allieve della “Maga Dance” di Carol Preziuso che domenica 30 aprile, presso il PalaSele di Eboli hanno disputato il Campionato Regionale ed Interregionale portando numerosi successi. Si sono laureati campioni regionali e interregionali Greta Manco per la categoria 4/7 anni classe C; Giada Ciotola e Sara Loffredo per la categoria duo 15/16 classe B; Gennaro Licusato per la categoria 10/12 classe B; e Viviana Magliuolo per la categoria over 31 classe B. Sul secondo gradino più alto del podio sono saliti anche: Siria Di Domenico categoria 13/14 classe B; Asia Solimeo categoria 15/16 classe C; Arianna Follera categoria 8/9 classe C; il duo categoria 15/16 classe C Noemi Pirone e America Conte. Medaglia di bronzo per Ilary D’Alterio. Le finaliste invece sono state: Francesca Longobardo, Noemi Solimeo, Melissa Riccio, Flavia De Rosa, Annalisa Dragone. Semifinaliste: Nunzia Palumbo, Serena Giordano, Daniela Sasso, Giusy Iengo.