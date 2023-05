Al via le visite serali alla villa con necropoli “la Fescina” di Quarto

QUARTO – Il Gruppo archeologico dei Campi flegrei, domenica 7 maggio alle ore 19.00, porterà alla scoperta della villa con necropoli “la Fescina”, posta lungo un antico tracciato che si distaccava dalla via Puteolis-Capuam, odierna via Consolare Campana. L’antica necropoli fu scavata nel corso degli anni Settanta ed Ottanta del ‘900. A quel tempo era visibile solo il famoso mausoleo a cuspide, comunemente indicato come “Fescina”. Esso si compone di un piano ipogeo con nicchiette per la deposizione delle urne cinerarie, sormontato da un alto tamburo circolare su cui poggia una guglia piramidale a sei facce, copertura unica al mondo fino ad oggi.

IL TOUR – La visita guidata ha il patrocinio morale del comune di Quarto e l’autorizzazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli. L’evento è senza scopo di lucro e il sito archeologico sarà illustrato da una guida turistica. L’appuntamento è in via Brindisi a Quarto, località Regina della Pace. Per prenotare inviare un sms whatsapp o contattare il 388.8352036.