POZZUOLI/ Piazze di Sport: decine di giovani a Monterusciello per la giornata di sensibilizzazione – LE FOTO

POZZUOLI – Una giornata all’insegna dello sport per lanciare un messaggio ai giovani contro la violenza e il bullismo è andata in scena ieri in “Piazza Giuseppe Minopoli”, a Monterusciello. La manifestazione “Piazze di Sport” è stata organizzata dalla ASD Popeye con il presidente Francesco Cacciapuoti e il maestro Nicola Varchetta ed ha visto la partecipazione di numerosi atleti, bambini e giovani del quartiere che si sono cimentati in diverse discipline, tra cui kick boxing contatto leggero, MMA, e pesistica funzionale. Presente anche Giuseppe Causa, che quattro anni fa si laureò campione europeo di kick boxing. «Vicino a una piazza di spaccio vogliamo far capire che esiste una droga gratuita, che ha gli stessi effetti della m***a che vendono questi signori, ma che è molto più divertente. Vogliamo portare in giro questo format per fare avvicinare i giovani allo sport e al vivere sano» ha spiegato Francesco Cacciapuoti che hanno annunciato nuovi appuntamenti per la manifestazione che farà tappa in altre zone di Monterusciello, Toiano e Licola.