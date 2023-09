CALCIO/ Nuovo DS al Rione Terra Sibilla, arriva l’esperto Costagliola «Lotteremo per raggiungere l’obiettivo» – L’INTERVISTA

POZZUOLI – Serietà ed esperienza alla guida del Rione Terra Sibilla. Il profilo è quello di Pasquale Costagliola, nuovo direttore sportivo della squadra flegrea. Costagliola è stato ingaggiato questa mattina dalla società con l’obiettivo del consolidamento nella categoria. Il DS dovrà ripristinare, nei giusti tempi tecnici, quanto è necessario per la permanenza in Eccellenza. Arriva a Pozzuoli con un grosso bagaglio di esperienza e un curriculum come pochi che annovera la promozione in D due anni fa con la Puteolana, con il Torrecuso, la storica cavalcata dall’Eccellenza alla serie C con l’Arzanese, campionato dove per anni ha diretto numerose squadre.

PROGETTO RIONE TERRA SIBILLA – «Il progetto del presidente Sergio Di Bonito mi ha fatto innamorare, guardandolo negli occhi ho visto il calcio pulito, quello che piace a me» ha esordito Costagliola spiegando i motivi che lo hanno spinto al Rione Terra Sibilla «Tutto è nato da un incontro con il presidente e il direttore generale Stellato durante il quale ho visto serietà e intenzioni che fanno innamorare del calcio. Problemi ci sono, cercheremo al più presto di rimetterci in sesto per raggiungere l’obiettivo della permanenza e del consolidamento nella categoria».

Che campionato sarà? «Quello di Eccellenza è un campionato che sta a ridosso dei professionisti, è difficile e non si può sbagliare niente. Per quanto ci riguarda, adesso bisogna ripartire per fare punti, lavorare tanto e capire eventualmente cosa fare sul mercato quando riaprirà nonostante abbiamo una vasta rosa»

Cosa deve fare il Rione Terra per ripartire? «Bisogna mettere tutti nelle migliori condizioni per lavorare, il tecnico in primis. Si scende in campo in undici, ma tutti dobbiamo sentirci parte del progetto ed essere uniti. Bisogna lavorare con cuore, animo e passione. Non dobbiamo dare dieci, ma cento per regalare soddisfazioni alla società»

Dove vuole intervenire per dare nuova linfa alla squadra? «Mi è stata data carta bianca, la società ha idee molto chiare ed è disposta a mettere delle risorse, come ha sempre fatto, davanti a un progetto chiaro. Ora però c’è bisogno di agire con tranquillità. Tempo ce n’è, siamo appena alla seconda giornata di campionato e intervenire subito non sarebbe produttivo»

Che squadra ha trovato? «Ho visto molti ragazzi entrare in campo con entusiasmo, in mezz’ora ho visto impegno e posso dire che sono bravini. Io mi fido del tecnico Gennaro Monaco che con i giovani non è solo bravo, ma è anche forte. Ho grande fiducia in lui e nei ragazzi e sono sicuro che resteremo nella categoria»