CALCIO/ Eccellenza: squadre flegree tutte in campo domenica, obiettivo riscatto

CALCIO – E’ tutto pronto per la seconda giornata del girone A dell’Eccellenza Campania, che si terrà interamente nella giornata di domani. Le quattro flegree sono chiamate a riscattare il magro bottino del turno precedente, che ha visto raccogliere alle compagini nostrane 2 miseri punti in quattro gare. Ad aprire la giornata saranno il Monte Calcio ed il Quarto Afrograd che affronteranno, tra le mura amiche, rispettivamente il Capri e l’Ercolanese. Il pomeriggio vede Puteolana 1902 e Rione Terra Sibila in campo in trasferta con calcio di inizio alle ore 15.30, rispettivamente contro l’Afragolese e il Real Aversa.

QUARTO AFROGRAD – La neonata compagine quartese – napoletana dopo la sconfitta a Capri – cerca i primi punti stagionali al Giarrusso contro l’Ercolanese, una compagine di tutto rispetto che è da considerarsi ancora in costruzione. Ghiotta l’occasione per i flegrei per ottenere i primi punti stagionali.

MONTE CALCIO – Dopo il prezioso pari ottenuto in casa della corazzata Pompei, i montesi domani mattina alle 11 esordiscono al Vezzuto Marasco contro il Capri Anacapri che la scorsa settimana ha battuto tra le mura amiche il Quarto Afrograd. Universalmente riconosciuta come mina vagante del girone A, la squadra di mister Illiano punta dritto ai tre punti per confermare sul campo quanto di buono si dice intorno a questa squadra, che nelle ultime ore ha ingaggiato il forte centrocampista Castagna.

PUTEOLANA 1902 – I granata di mister Di Michele hanno la possibilità di dimostrare il proprio valore, dopo il deludente pari interno contro il Pomigliano, in casa dell’Afragolese una delle squadre più accreditate alle posizione di vertice. Il match di Afragola (calcio d’inizio ore 15.30) è l’occasione giusta, sebbene siamo ancora alla seconda giornata, per convincere gli scettici e soprattutto convincere sé stessi sul proprio valore. Dopo la prima giornata ai box, Di Michele spera di poter contare su Laringe che è il valore aggiunto di questa rosa.

RIONE TERRA SIBILLA – Dopo il ko in casa con il Casoria gli azzurri cercano il riscatto nella complicata trasferta di Aversa. Già tempo di rivoluzione in casa Rione Terra con la panchina che da Faustinho e passata a Gennaro Monaco, vecchia conoscenza che meno di due anni fa guidò i flegrei fino alla semifinale dei play off. Calcio d’inizio ore 15.30, parola d’ordine riscatto.