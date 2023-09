BACOLI – È successo ieri sera alle ore 23.00 a viale Servillo Vatia a Torregaveta, Bacoli, dove una ambulanza 118 stava trasportando un paziente da Bacoli al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli in sirena per codice di gravità. Transitando per la strada l’autista è stato investito da una valanga di insulti da parte di alcuni abitanti di una palazzina che pretendevano lo spegnimento dei segnalatori acustici.