POZZUOLI/ Controlli in via Reginelle: trovato mezzo kg di droga. Uomo fermato con coltelli e pugnale

POZZUOLI – Sabato sera di controlli da parte dei carabinieri. Durante le attività svolte nelle zone più frequentate della città e nei quartieri, i militari della compagnia di Pozzuoli hanno denunciato un 42enne napoletano, trovato in possesso di alcuni coltelli e di un pugnale a doppia lama. In un’area pubblica nel quartiere Reginelle, a Monterusciello, è stato invece rinvenuto oltre mezzo chilo di hashish e 5 grammi di cocaina. In totale sono 147 le persone identificate, 53 invece i veicoli passati al setaccio. Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada, quasi tutte per mancanza della copertura assicurativa.