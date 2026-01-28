POZZUOLI/ «Perduranti condizioni di insicurezza» Proteste al comando di Polizia Municipale

POZZUOLI – Indetta assemblea sindacale al comando di Polizia Municipale di Pozzuoli per l’intera giornata di sabato 31 gennaio a partire da mezzanotte e per la durata di ventiquattro ore. All’ordine del giorno c’è “la discussione sulle iniziative di mobilitazione legate alle perduranti condizioni di insicurezza nell’esercizio dei compiti di servizio”. L’assemblea, nello specifico, si svolgerà in modalità telematica da mezzanotte alle dieci di sabato mattina e in presenza dalle ore 10.01 alle ore 23.59. All’assemblea parteciperanno anche i dirigenti sindacali della FP-CGIL e CSA.