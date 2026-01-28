A Pozzuoli la I edizione della rassegna di fotografia M’Artefotografica

POZZUOLI – Nasce a Pozzuoli una nuova rassegna fotografica, M’Artefotografica, che vedrà la propria serata inaugurale venerdì 30 gennaio 2026 presso la Galleria Spazio M’Arte in Pozzuoli, al civico numero 4 di Via Marconi, nelle immediate adiacenze della Chiesa di S. Maria della Purificazione (in prossimità della rampa di accesso al Rione Terra). Spazio M’Arte, Galleria d’arte nel centro storico di Pozzuoli dove coesistono diverse forme e discipline culturali. Inaugurata nel 2022, è stata fondata grazie alla determinazione ed alla passione per l’arte di Luca Dell’Isola ed Angela Daniele. Mostra inaugurale venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 18.00 sarà FOTOBOOK 2.0, una selezione di 25 scatti del fotografo Gianni Biccari, da oltre trent’anni fotografo di scena teatrale, ha negli anni sviluppato una ricerca parallela alla documentazione teatrale: infatti sempre più spesso gli veniva richiesto dai protagonisti che via via incontrava, il “famoso” book fotografico utile ad attori, registi, autori per la propria comunicazione e promozione.

FOTOBOOK 2.0 nasce dalla rivisitazione in bianconero dei ritratti scattati in digitale (studio e/o location) dal fotografo nell’arco degli ultimi decenni. Si tratta di una selezione di volti noti e meno noti che si sono rivolti a Gianni Biccari per realizzare le immagini utili alla propria comunicazione, immagini da distribuire a casting, agenzie e quant’altro. Il fotografo è stato ispirato nella ricerca della giusta posa dei soggetti e nella scelta degli schemi di illuminazione, dalla osservazione dei grandi pittori del passato con un occhio rivolto in particolare alle ambientazioni di Rembrandt. Nella selezione presentata in questa occasione, in esposizione ritratti tra gli altri di Renato Carpentieri, Nando Paone, Patrizio Rispo, Gea Martire, Massimiliano Gallo, Gianni Ferreri, Adele Pandolfi, Gino Rivieccio, Benedetto Casillo, Tommaso Bianco, Franco Iavarone, Vincenzo Borrino, Antonella Prisco, Antonella Stefanucci, Carmine Borrino, Massimo Masiello. La rassegna organizzata dall’Associazione Occhioblu ETS congiuntamente a Spazio M’Arte sarà coordinata artisticamente da Gianni Biccari già organizzatore di rassegne e direttore artistico del Pozzuoli Foto Fest che quest’anno giunge alla IV edizione. La rassegna si articolerà attraverso sei appuntamenti mensili fino al mese di giugno 2026 e proporrà un mix di artisti affermati e di giovani emergenti.

LE DATE – 30 gennaio – 12 febbraio Gianni Biccari; 20 febbraio – 5 marzo Rosa Mariniello; 13 marzo – 26 marzo Michele Del Vecchio; 17 aprile – 29 aprile Riccardo Piccirillo; 15 maggio – 28 maggio Archivio Ferrara; 5 giugno – 18 giugno Francesca Chiacchio. Durante l’arco della rassegna sono previsti talk con fotografi, presentazione di libri a tema fotografico e letture portfolio tenute da professionisti del settore.