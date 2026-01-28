BACOLI/ Maltempo: pioggia, vento forte e disagi in città

BACOLI – Una nuova perturbazione di origine atlantica sta investendo l’Italia e soprattutto la Campania. Forti precipitazioni si stanno abbattendo su Bacoli da questa notte. Tombini saltati e strade allagate, a causa della copiosa pioggia misurata, alle ore 12, in 30 millimetri di precipitazione. Un dato significativo che rientra nella casistica di “nubifragio”. Tra le strade più allagate ci sono via Lungolago e via Giulio Cesare (Mazzoni) con conseguenti disagi nella circolazione, soprattutto nei pressi delle scuole. L’allerta meteo di colore giallo è confermata fino a stasera con forti piogge. Elemento centrale del pomeriggio sarà il vento: con raffiche fino a 45–46 km/h, che ruoteranno gradualmente da Ovest-Sud-Ovest, restando comunque moderati o tesi. Una dinamica che avrà effetti diretti sul mare che si presenterà molto mosso o agitato, con possibili criticità lungo le coste.