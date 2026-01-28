POZZUOLI/ Allagamenti, chiusa di nuovo Via Reginelle

POZZUOLI – A causa delle incessanti piogge di questa mattina, via Reginelle è stata nuovamente chiusa al traffico. Si tratta dell’ennesimo provvedimento preso a causa delle criticità emerse lungo la strada che collega Licola e Monterusciello. Tanti i disagi per i residenti, costretti a percorrere strade alternative. Un problema – quello degli allagamenti in via Reginelle – che si ripresenta ad ogni pioggia e davanti al quale le istituzioni sembrano aver rinunciato a trovare una soluzione.