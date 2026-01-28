POZZUOLI/ Nominate le nuovi commissioni consiliari: Russo vicepresidente ai lavori pubblici. Ai Verdi l’Ambiente

POZZUOLI – Sono state nominate questa mattina le nuove quattro commissioni consiliari. Tutte confermate le anticipazioni sui nomi dei presidenti date dal nostro giornale. Per quanto concerne la I commissione (Lavori Pubblici) la presidenza è andata a Sandro Cossiga (Avanti) mentre il vice presidente sarà Enrico Russo (Italia Viva); per la II commissione (Urbanistica) il nuovo presidente è Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli), mentre la vice è Rosaria Testa (PD); la III commissione (Ambiente) ha Vicente Migliucci (Europa Verde) come presidente ed Enzo Pafundi (Europa Verde) come vice; per la IV commissione (Bilancio) Leandro Genovese (PD) è stato nominato presidente, mentre sul nome del vice non si è ancora trovata la quadra. I precedenti quattro presidenti si sono dimessi nell’arco dell’ultimo mese e mezzo; Morra e Cossiga a dicembre, Genovese e Tozzi nei giorni scorsi.