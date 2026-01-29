Maltempo, chiusa via Reginelle strada scandalo di Pozzuoli

POZZUOLI – Nessuno muove un dito. Il sindaco Manzoni, l’assessore ai lavori pubblici Andeozzi e tutti coloro che hanno responsabilità in via Reginelle, importante strada di collegamento tra Monterusciello e Licola anche questa mattina chiusa per allagamenti. Copione che si ripete da oltre 20 anni nonostante appelli e denunce. Nessuno però muove un dito. In 3 anni e mezzo di amministrazione il sindaco Manzoni non è mai intervenuto, senza mai spendere una parola a sostegno dei cittadini. Idem il neo assessore Andreozzi, molto attivo sui social ma sconosciuto dalle parti di via Reginelle. L’attenzione del delegato ora è tutta rivolta tra Pozzuoli alta e via Pergolesi. E ancora una volta Licola e Monterusciello muoiono nell’indifferenza totale.