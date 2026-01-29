POZZUOLI/ Colpo nella notte a Toiano: svaligiato tabaccaio davanti al Comune

POZZUOLI – Colpo nella notte ai danni di una tabaccheria in via Tito Livio, nei pressi dell’ufficio mobilità del comune di Pozzuoli. Armati di arnessi da scasso i ladri hanno sfondato una parete riuscendo ad entrare all’interno del locale che sorge al piano terra di una palazzina popolare. Il bottino è ancora da quantificare, ma si stima che ammonta a diverse migliaia di euro visto che sono stati portati via “gratta e vinci” e sigarette. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. In corso di acquisizione ci sono le immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona che avrebbero ripreso il raid.