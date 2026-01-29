Truffe agli anziani, a Quarto incontro tra carabinieri e cittadini

QUARTO – «Bel momento di discussione ieri sera, un incontro partecipato e ricco di spunti utili per imparare a riconoscere e prevenire le truffe, un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Un’occasione importante di informazione e sensibilizzazione, resa possibile grazie al contributo delle istituzioni e dei professionisti intervenuti, che hanno fornito consigli pratici e strumenti concreti per difendersi.» È

quanto ha fatto sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, al termine di un incontro a cui hanno partecipato il Tenente della Polizia Municipale Salvatore Simeoli, il Vice Brigadiere della Tenenza dei Carabinieri di Quarto Lucio Di Paolo, lo psicologo e psicoterapeuta Diego Ferrara e l’assessore alle politiche sociali Raffaella De Vivo. «Grazie a loro per la chiarezza, la disponibilità e l’attenzione dimostrata verso i cittadini. – ha aggiunto Sabino – Iniziative come questa dimostrano che fare rete e informare è il primo passo per contrastare le truffe e tutelare le fasce più vulnerabili della comunità. Non siete soli: difendersi insieme è possibile.»