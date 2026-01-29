POZZUOLI/ «Grazie ai poliziotti che hanno salvato la vita a quell’uomo davanti a tanta gente»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da un testimone che ha assistito alle operazioni di primo soccorso da parte di quattro poliziotti del commissariato di Pozzuoli che martedì hanno salvato la vita ad un anziano colto da malore. «In qualità di cittadino, desidera portare alla Vostra attenzione quanto accaduto nella mattinata odierna in Piazza Italo Balbo, dove mi trovavo per motivi personali. In tale occasione ho avuto modo di assistere direttamente a un episodio di straordinaria professionalità e umanità, nel corso del quale alcuni operatori della Polizia di Stato sono intervenuti con estrema prontezza per prestare soccorso a una persona anziana colta da un grave malore. Gli agenti, con grande sangue freddo e competenza, hanno immediatamente sostenuto l’uomo, evitandone la caduta, e hanno posto in essere manovre salvavita, mantenendo il controllo della situazione nonostante la presenza di numerosi cittadini nella piazza. Grazie al loro intervento tempestivo e coordinato, l’anziano è riuscito a riprendersi in attesa dell’arrivo dei sanitari. Ritengo doveroso segnalare questo episodio, che rappresenta un chiaro esempio di dedizione al servizio, professionalità e spirito di sacrificio, valori che meritano di essere riconosciuti e valorizzati.»