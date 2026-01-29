Il Napoli pronto a rilanciarsi in campionato: da Pozzuoli parte la rivincita

POZZUOLI – Dopo l’amara sconfitta di ieri contro il Chelsea, gli azzurri di mister Conte sono pronti a ripartire in campionato. Lo faranno nuovamente da Pozzuoli, dall’hotel portafortuna che negli ultimi tre anni ha “regalato” due scudetti agli azzurri. In vista del match di sabato al Maradona contro la Fiorentina, infatti, McTominay & C. saranno in ritiro all’hotel “Gli Dei”, sul punto più alto della città dove gli azzurri sono ormai di casa e dove un panorama paradisiaco aiuterà a rilassare corpo e mente, provando a innescare nuove energie. A “Gli Dei” prima Luciano Spalletti e poi Antonio Conte hanno scritto al storia regalando al popolo napoletano due scudetti dopo l’era Maradona. Un talismano che De Laurentis custodisce preziosamente.