POZZUOLI/ «Perché con i soldi dei cittadini paghiamo tutte queste guardie giurate?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Egregio direttore, mi chiedo come mai questa amministrazione comunale di Pozzuoli abbia ingaggiato tutte queste società di vigilanza privata. Vedo guardie giurate al comune di Toiano, nel parcheggio della scuola Pergolesi ormai da due anni e mezzo e perfino al comando vigili di via Luciano. Mi chiedo come mai visto che abbiamo tanti dipendenti comunali che potrebbero fare questo lavoro, così come abbiamo i vigili che potrebbero fare quello che fanno loro al comando. Lo ritengo un grande spreco di denaro pubblico, l’ennesimo di questa amministrazione che ha ormai bloccato la nostra città. Possibile che nessuno faccia niente? Dove sta l’opposizione comunale?» (Salvatore C.)