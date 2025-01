Infermiere di famiglia, Pozzuoli rilancia la sfida

POZZUOLI – «Nella giornata di venerdì è stata incardinata in Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Campania, con il Presidente Enzo Alaia, la proposta di legge sull’infermiere di Famiglia e di Comunità» è quanto fa sapere il puteolano Nicola Mangiapia, responsabile delle politiche sanitarie di Italia Viva, che si è fatto portatore per la parte flegrea del progetto «Si tratta di una proposta di legge importante per il potenziamento dell’assistenza territoriale nella nostra regione. L’introduzione dell’infermiere di famiglia rappresenta una svolta significativa nell’organizzazione delle cure primarie, permettendo di garantire una presenza continuativa e proattiva sul territorio, in particolare per quanto riguarda l’assistenza ai malati cronici e agli anziani. Ancora una volta il gruppo Italia Viva Campania si rende protagonista di un iniziativa sanitaria».