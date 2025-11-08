POZZUOLI/ Paura a Monterusciello: cane scappa dal padrone e sbrana un gattino

POZZUOLI – Attimi di paura questa mattina a Monterusciello dove un cane di grossa taglia è sfuggito al padrone ed ha sbranato un gattino in strada, davanti ad adulti e bambini terrorizzati. L’episodio è avvenuto in via Pagano, nei pressi del supermercato “Decò”. Il cane era tenuto senza museruola da un giovane che ne aveva un altro di grossa taglia a guinzaglio. Straziante la scena dell’aggressione al gattino. Tra le urla dei presenti, il giovane si è dato alla fuga inseguito dalla folla. Nel frattempo anche i due cani sono scappati dal controllo del padrone, terrorizzando i passanti. Nel trambusto generale l’uomo è poi riuscito a recuperare i due animali, scappando a bordo di un’auto.